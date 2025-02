La terapia ormonale influenza i valori di colesterolo?

I valori di Lipoproteina A possono elevarsi con l'età e la menopausa? Terapie ormonali sostitutive, per esempio con tibolone, possono causare un aumento significativo del colesterolo LDL?

L.Z.

Risponde la dottoressa Chiara Dallagiovanna, ginecologa presso la Clinica Mangiagalli – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Cara signora,

i livelli di lipoproteina (a) (una delle lipoproteine responsabili del trasporto del colesterolo nel sangue, appartiene alla categoria delle lipoproteine a bassa intensità, note come LDL, ndr) tendono ad aumentare con l’età, un fenomeno che diventa più evidente nelle donne dopo la menopausa.

Sebbene siano principalmente determinati da fattori genetici, alcuni studi suggeriscono che anche i cambiamenti ormonali, come quelli legati alla menopausa, possano influenzarne le concentrazioni. In particolare, la riduzione degli estrogeni dopo la menopausa potrebbe contribuire all’aumento della lipoproteina(a), che è stato associato a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari.

Tuttavia, l’impatto della menopausa varia da persona a persona, e l’ereditarietà rimane il principale determinante dei livelli di questa lipoproteina.

Le terapie ormonali sostitutive (TOS), inclusa l’assunzione di tibolone, possono influenzare i livelli di lipidi nel sangue, tra cui l'LDL. Tuttavia, gli effetti variano in base al tipo di terapia, alla dose e alle caratteristiche individuali della persona.

Il tibolone ha un'azione combinata simile a quella di estrogeni, progestinici e androgeni. Sebbene sia efficace nel ridurre i sintomi della menopausa, come le vampate di calore, alcuni studi suggeriscono che potrebbe aumentare i livelli di LDL, anche se in misura minore rispetto ad altre terapie ormonali, come l'estrogeno da solo. L'impatto della TOS sul profilo lipidico dipende inoltre da diversi fattori, tra cui l'età, il rischio cardiovascolare individuale, la dieta e lo stile di vita.

