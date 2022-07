Acqua gassata, naturale o effervescente?

L'acqua gassata si distingue da quella naturale per l'aggiunta artificiale di anidride carbonica, o biossido di carbonio; in quella effervescente naturale, invece, il gas è naturalmente presente alla sorgente.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Acque minerali. Una scelta di gusto e salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Quale scegliere?

Dal punto di vista “nutrizionale” non vi è nessuna differenza tra l’acqua naturale e quella frizzante, sia essa addizionata o naturalmente effervescente. Le bollicine di gas stimolano i recettori del gusto a livello delle papille gustative simulando un effetto “anestetizzante” che, anche se di breve durata, può dare la sensazione che l’acqua gasata sia più dissetante di quella naturale e che doni una maggiore sensazione di freschezza. Si tratta, alla fine, di una semplice questione di gusto: ognuno può quindi scegliere il tipo di acqua che più preferisce, l’importante è berne in abbondanza!

L’acqua frizzante aiuta a digerire?

Bere acqua con aggiunta di anidride carbonica non ha nessun effetto nel migliorare la digestione: anche in questo caso siamo di fronte a un falso mito tutto da sfatare. Vediamo come.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.