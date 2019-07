Quelle che chiamiamo comunemente «voglie» sono malformazioni della

pelle che possono avere diverse cause. Ad accomunarle è però il fatto che sono il frutto di irregolarità nella formazione del tessuto cutaneo prima della nascita.



Alcune (come le cosiddette «voglie» di fragola o di caffè) non sono molto diverse dai comuni nei. Sono infatti dovute all’accumulo di melanociti, le cellule che producono il pigmento melanina, che protegge la pelle dai raggi ultravioletti. Altre sono dovute a un accumulo di vasi sanguigni, altre ancora di vasi linfatici. In genere le voglie non degenerano in tumore.



Solo alcune di esse sono a rischio: è perciò opportuno sottoporsi a una visita medica per identificare la tipologia esatta di voglia e capire come tenerla sotto controllo.