Colesterolo nelle creme: a cosa serve?

Qual è la funzione del colesterolo contenuto nelle creme per la cura delle dermatiti? C’è il rischio che incida sul colesterolo ematico?

Simone (domanda pervenuta via mail)

Risponde la dottoressa Norma Cameli, Responsabile Dermatologia Correttiva e Rigenerativa presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma

Gentile Simone,

iniziamo con una rassicurazione: il colesterolo contenuto nelle creme non incide in alcun modo sui livelli ematici di questo lipide che, infatti, non viene assorbito, ma rimane sullo strato superficiale della pelle.

Contenuto normalmente nello strato più esterno della cute, insieme ad altri lipidi come ceramidi e acidi grassi, il colesterolo garantisce l’integrità della barriera cutanea che, tuttavia, può essere minata in presenza di dermatiti, psoriasi o eczema. Utilizzare creme contenenti colesterolo può rappresentare una valida soluzione per ripristinare la barriera cutanea, impedire la penetrazione di sostanze irritanti o allergeni, e mantenere una buona idratazione, limitando la perdita di acqua.

Creme contenenti colesterolo non sono utili solo in caso di dermatiti, ma anche per secchezza cutanea in generale legata, ad esempio, alla stagione invernale, all'invecchiamento cutaneo o ad abitudini non corrette. Parliamo dell’utilizzo di detergenti troppo aggressivi, carichi di tensioattivi e molto schiumogeni che tendono a seccare la pelle. Non vi è alcuna controindicazione per l’utilizzo delle creme con colesterolo che, tuttavia, deve essere presente nelle giuste proporzioni, in equilibrio con le altre componenti, in modo tale da non infiammare e irritare ulteriormente la pelle.

Le creme contenenti colosterolo, molto grasse e ricche, sono consigliate soprattutto per il periodo invernale. D'estate, invece, a meno che non si soffra nello specifico di dermatiti, sono da preferire le più leggere emulsioni.