L’acqua che esce dall’impianto di casa è sicura?

Vorrei porre un problema che potrebbe interessare tutti coloro che dovrebbero entrare in una casa nuova mai abitata. La casa di cui parlo è stata costruita circa 10 anni fa e da allora è fornita di acqua potabile diretta mai usata e che quindi ha ristagnato nei tubi per tutto questo tempo. Vorrei sapere se basta far scorrere l'acqua per qualche minuto dai vari rubinetti (cucina, bagno ecc.) come dice l'idraulico oppure occorre disinfettare in qualche modo l'intero impianto per essere sicuri che non ci siano batteri o microrganismi. Bisogna tener conto anche del fatto che di solito beviamo l'acqua del rubinetto.

F. (domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde il dottor Enrico Davoli, responsabile Laboratorio di Spettrometria di Massa dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.





In generale, l'acqua potabile è un servizio essenziale fornito e gestito dai Comuni, che si assicurano di mantenerne la sicurezza e la qualità. Questo compito è svolto attraverso rigorosi controlli e normative che garantiscono che l'acqua erogata sia sicura per il consumo umano.

CONTROLLI PERIODICI SULL'ACQUA

Periodicamente, le autorità eseguono test a campione per verificare l'assenza di contaminazioni da microrganismi nocivi, come batteri e virus, e sostanze chimiche pericolose. Questi controlli sono fondamentali per prevenire malattie e garantire che l'acqua rimanga conforme agli standard sanitari nazionali e internazionali. La distribuzione dell'acqua potabile inizia dall'acquedotto comunale e arriva fino alle abitazioni private tramite una rete di distributori ufficiali. Questa rete è attentamente monitorata per assicurare che l'acqua rimanga pulita durante tutto il percorso fino ai contatori delle singole case.

CONTROLLI ANCHE PER GLI IMPIANTI

Tuttavia, la responsabilità per la qualità dell'acqua dall'uscita del contatore fino ai rubinetti all'interno delle abitazioni ricade sui proprietari e gli amministratori di condominio. Se l'impianto idrico di una casa è malfunzionante, o se i serbatoi, le autoclavi e le tubazioni sono sporchi o realizzati con materiali non idonei, possono sorgere problemi di contaminazione. Ad esempio, tubature vecchie o danneggiate possono rilasciare particelle di ruggine o metalli pesanti nell'acqua. È quindi essenziale che i proprietari degli immobili e gli amministratori di condominio mantengano gli impianti idrici in buone condizioni e rispettino le norme vigenti per la manutenzione e la pulizia. Le case di nuova costruzione dovrebbero essere conformi agli standard attuali, il che include l'uso di materiali sicuri e l'implementazione di sistemi di distribuzione dell'acqua che prevengano la contaminazione.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Acque minerali. Una scelta di gusto e salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

CONSIGLI UTILI

A questo proposito, concordo con il consiglio dell'idraulico: è buona pratica far scorrere l'acqua per qualche minuto prima di utilizzarla, specialmente se è stata ferma per un periodo prolungato. Questo permette di eliminare eventuali residui accumulati nelle tubature. Durante questo processo, è importante osservare se l'acqua è limpida e priva di odori o sapori strani. Se, dopo qualche minuto, l'acqua rimane torbida, marrone, o presenta odori sgradevoli, potrebbe essere un segnale di problemi più gravi. In tali casi, sarebbe opportuno effettuare un'analisi dell'acqua per identificare eventuali contaminanti e adottare le misure necessarie per risolvere il problema, garantendo così la sicurezza e la salubrità dell'acqua potabile.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.