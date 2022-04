Cos'è e a cosa serve la Risonanza Magnetica su tutto il corpo?

Mi hanno parlato di nuovo esame, la Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body per la diagnosi precoce dei tumori: quanto è valido ed efficace questo esame?

Michele (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde il professore Giuseppe Petralia, Direttore Unità di Imaging di Precisione e di Ricerca, Istituto Europeo di Oncologia Milano

La Risonanza Magnetica (RM) Diffusion Whole Body è una tecnica innovativa di risonanza magnetica che consente di studiare l'intero corpo senza radiazioni ionizzanti e senza mezzo di contrasto. È un esame che eseguiamo su base volontaria, sempre e comunque in aggiunta agli esami di screening tradizionali, quali ad esempio mammografia, pap-test, ricerca del sangue occulto nelle feci/colonscopia, PSA.

In funzione dell’assenza di radiazioni e dell’elevata accuratezza diagnostica, in termini di valore predittivo (che, nell'ambito di un esame diagnostico, esprime le probabilità che un paziente abbia o non abbia una malattia) negativo e sensibilità (ossia la capacità di un test di identificare correttamente i soggetti ammalati, affetti dalla malattia o dalla condizione che ci si propone di individuare) intorno al 90% secondo i dati della letteratura, la RM Diffusion Whole Body è addirittura raccomandata da linee guida internazionali in alcuni soggetti con la predisposizione genetica a sviluppare tumori. Dunque per dare risposta alla sua domanda: sì, la RM Diffusion Whole Body è un esame valido, efficace e sicuro.

