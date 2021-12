Dose booster e meningioma: possibili effetti avversi?

Tumore dell'ovaio: è l'ora dei Parp-inibitori, anche senza mutazioni BRCA

Via libera in Italia a niraparib. Il Parp-inibitore potrà essere utilizzato anche nei casi in cui il tumore non presenta anomalie nei geni BRCA. Una speranza in più per le donne con tumore dell'ovaio in fase avanzata

