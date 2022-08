Ernia iatale, perché limitare alimenti ricchi di fibra?

Per quale motivo, a soggetti con ernia iatale, viene sconsigliato il consumo di cereali integrali e fibre?

Alessio (domanda pervenuta via mail)

Rispondono Elena Dogliotti e Chiara Matilde Ferrari, biologhe nutrizioniste e supervisori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi.

Gentile Alessio,

Gli alimenti ricchi di fibra rallentano lo svuotamento gastrico, ovvero aumentano i tempi di digestione e aumentano il volume e la tensione gastrica. Questa situazione, in soggetti con ernia iatale, che provoca la protrusione attraverso il diaframma di una piccola porzione dello stomaco verso l’esofago, quindi con frequente reflusso, potrebbe acuire i sintomi che ne derivano. Per questo motivo, uno dei suggerimenti potrebbe essere quello di distribuire il contenuto di fibra lungo l'arco della giornata senza "sovraccaricare" i pasti, ma, più in generale, può essere utile evitare di consumare grandi porzioni di cibo.

L’ernia iatale può, in ogni caso, essere di diversa gravità e dare sintomi diversi da soggetto a soggetto, per cui nelle scelte alimentari è bene non attenersi esclusivamente ad elenchi trovati su internet o a indicazioni generiche per la patologia, ma riferirsi a uno specialista che prenda in considerazione la persona e il suo stile di vita per dare consigli mirati.