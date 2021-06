Farmaci abbronzanti: sono sicuri?

Nelle farmacie, nelle erboristerie e spesso anche nei supermercati ci sono molti prodotti che promettono di abbronzare "dal di dentro" la pelle. La maggior parte di essi sono integratori: con diverse modalità assicurano di fornire o stimolare la produzione di melanina e in tal modo di produrre un effetto abbronzante. In genere, per le persone sane, si tratta di prodotti con pochi o nessun effetto collaterale.





Tuttavia, a differenza dei farmaci, per gli integratori non è necessaria la conduzione di studi che ne dimostrino l’effcacia prima della commercializzazione, perciò non è detto che funzionino o che l’effetto prodotto corrisponda a quello atteso. In ogni caso è bene tenere a mente che l’assunzione di questi prodotti non protegge dai danni del sole.





Diverso è il caso di un vero e proprio farmaco di cui spesso si decantano le doti sul web. È venduto con diversi nomi (il più comune è melanotan) ed è un ormone utilizzato per curare una malattia rara. On line viene proposto come abbronzante (oltre che per la sua presunta capacità di ridurre la massa grassa e per incrementare le prestazioni sessuali maschili). L’uso è fortemente sconsigliato, poiché può avere seri effetti collaterali. Il suo acquisto per canali non uffciali è inoltre illegale.