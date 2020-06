Le cure anticancro possono provocare disturbi alla memoria?

I disturbi cognitivi associati al cancro e ai trattamenti (il cosiddetto «cervello in chemioterapia») sono solitamente temporanei e spesso migliorano col tempo. In alcuni casi, però, possono durare molti mesi. Può essere quindi utile mettere in atto una serie di strategie per contrastarne gli effetti.





Custodire un diario : tenere traccia dei sintomi può aiutare a capire l’evoluzione del disturbo e organizzare la propria vita di conseguenza. Per esempio si potrebbe notare che i sintomi sono peggiori al mattino o quando si è stanchi: ciò può aiutare a pianificare la giornata in modo da svolgere compiti più difficili quando ci si sente meglio





Imparare strategie per affrontare i problemi di memoria : liste, post-it, calendari possono rivelarsi preziosi alleati per gestire le cose più difficili da ricordare





Imparare a organizzarsi : per gestire al meglio le proprie attività può essere utile semplificare le cose, non sovraccaricarsi di lavori, fare una cosa alla volta, sviluppare una routine quotidiana gestibile





Esercizi mentali : gli esercizi mentali possono aiutare ad allenare il cervello e migliorare la memoria e la concentrazione. Cruciverba, parole crociate, sudoku: tutto va bene per tenere il cervello attivo





Mantenersi attivi : l'attività fisica, oltre a migliorare la funzionalità mentale, aiuta a sentirsi più vigili e ridurre la stanchezza





Ridurre lo stress: le situazioni stressanti possono influenzare la memoria di tutti, ancor più quella delle persone che si stanno confrontando con gli effetti del cancro e delle terapie





Riposare : fare delle pause regolari, riposarsi, dormire molto è essenziale per dare al cervello il tempo di recuperare





: fare delle pause regolari, riposarsi, dormire molto è essenziale per dare al cervello il tempo di recuperare Non rinunciare al supporto: il «cervello in chemioterapia» è una condizione che la maggior parte delle persone ignora. Spiegare alla famiglia e agli amici la situazione può aiutare a far capire loro come ci si sente e a ottenere l’aiuto necessario