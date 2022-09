Lipoma cardiaco, cosa fare?

Abbiamo da poco scoperto che mia suocera, operata due anni fa per un tumore al seno, ha un lipoma di circa 4 cm cresciuto all'interno del cuore. Cosa è possibile fare?

Rosaria, (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde il professor Vittorio Lorenzo Quagliuolo, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia dei Sarcomi, Melanomi e Tumori Rari dell’ IRCCS Humanitas Research and Clinical Hospitals di Milano

Gentile Rosaria,

I lipomi del cuore sono eventi molto rari, a differenza dei lipomi cutanei molto diffusi. Ricordiamo che il lipoma è un tumore benigno del tessuto adiposo, che si forma tra la cute e il muscolo sottostante. I lipomi possono crescere ovunque nel corpo dove sono presenti cellule di grasso. Il sarcoma, invece, è una formazione maligna, per questo motivo è fondamentale che la diagnosi sia fatta con estrema accuratezza in un centro specializzato in sarcomi, in grado di distinguere con certezza le due differenti formazioni.

COME INTERVENIRE

Se la formazione lipomatosa è asintomatica e la sua scoperta è avvenuta casualmente in corso di accertamento per altra patologia non è necessario nessun intervento terapeutico, se non tenere sotto controllo la situazione e monitorarne l’eventuale crescita, che di solito avviene molto lentamente. In questo caso specifico, essendo presente un tumore al seno nella storia clinica della paziente, sicuramente saranno state effettuate tac e risonanze del torace da cui si potrebbe capire se il lipoma era già presente o meno, e valutarne l’evoluzione. La situazione cambia, invece, se il lipoma è sintomatico. Bisogna infatti considerare che la formazione lipomatosa, per quanto benigna, occupa spazio all'interno del cuore e quindi potrebbe dare aritmie o affaticamento che, se presenti, andrebbero verificati per decidere se intervenire chirurgicamente per rimuoverlo.

NESSUNA RINUNCIA

Se il lipoma non dà sintomi non è necessario prestare attenzioni particolari in termini di dieta o attività fisica e, in generale, lo stile di vita non necessita di essere modificato in alcun modo. Se però, mentre si pratica attività fisica – che si tratti di fare una corsa in bicicletta, una passeggiata in montagna o, più semplicemente le scale di casa – si sperimenta maggiore difficoltà rispetto al solito e un affaticamento anomalo e intenso, è opportuno farsi visitare da un cardiologo.

