Malattie croniche intestinali: la dieta vegana aiuta?

Dieci anni fa circa mi è stata diagnosticata una rettocolite ulcerosa. Seguo regolari terapie e la malattia è in uno stato di quiescenza da diversi anni. Ho deciso di passare ad un'alimentazione vegan (già da tempo la mia alimentazione era principalmente vegetariana). Ritenete che l'alimentazione vegan sia compatibile con malattie infiammatorie croniche intestinali? Grazie

Sergio

(domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde il dottor Luca Piretta, medico nutrizionista e gastroenterologo, Università Campus Biomedico di Roma

Caro signore,

non esiste alcuna evidenza che la dieta vegana migliori le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD o MICI).

Tuttavia non vi sono neppure controindicazioni nel seguirla, ponendo attenzione particolare ad evitare la carenza di vitamina B12. I folati, utili per diminuire il rischio di cancro al colon retto (più frequente in chi soffre di IBD rispetto alla popolazione sana) necessitano infatti di questa vitamina per funzionare. E le diete vegane, se non attentamente bilanciate, possono portare ad una carenza di vitamina B12.

