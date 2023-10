Sono in premenopausa: è possibile fare tornare le mestruazioni, almeno per un po'?

S. (Domanda pervenuta tramite il form “L’esperto risponde”)

Risponde la professoressa Paola Villa, ginecoloca del Policlinico Gemelli di Roma.

La premenopausa è definita come una fase di transizione di menopausa che può iniziare anche anni prima della menopausa vera e propria, quando cioè si verifica la cessazione completa del ciclo e dell'attività ovarica.

COSA SUCCEDE IN PREMENOPAUSA?

In questa fase di transizione si ha irregolarità del ciclo mestruale. L'ovaio, infatti, in questo periodo è meno responsivo agli stimoli per cui non sempre si riescono ad avere delle ovulazioni complete: la crescita dei follicoli si può bloccare o si possono formare delle cisti disfunzionali. Tutto questo si traduce con lunghi periodi senza ciclo oppure con cicli molto irregolari. Ripristinare una regolarità non è così facile.

COME RIPRISTINARE LA REGOLARITÀ?

Un ciclo molto regolare si potrebbe avere utilizzando la pillola estro-progestinica, ma sarebbe un ciclo indotto. Con la Terapia Ormonale Sostitutiva, invece, c’è il rischio di avere maggiore irregolarità perché la TOS non blocca l'attività residua dell'ovaio. Un aiuto importante, anche se non definitivamente risolutivo arriva dagli integratori. Oltre ad aiutare a controllare la sintomatologia vasomotoria classica della menopausa che si presenta tipicamente con vampate di calore, sudorazioni notturne e secchezza vaginale, possono essere d'aiuto per la ripresa di un ciclo mestruale che, comunque, sarà sempre più o meno irregolare. Gli integratori più efficaci sono gli isoflavoni della soia o del trifoglio rosso che, agendo come fitoestrogeni e avendo una struttura simile agli estrogeni umani, possono legarsi ai recettori degli estrogeni nel corpo e svolgere un effetto simile. Altri tipi di integratori come Agnocasto, Maca o Dioscorea villosa sono meno studiati e, pur essendo utili per controllare diverse tipologie di sintomi, non sono particolarmente efficaci per una regolarizzazione del ciclo mestruale.

LO STILE DI VITA CONTA

Durante la premenopausa è molto importante controllare il peso che, già a partire da questo periodo, comincia ad aumentare a causa di un rallentamento del metabolismo. È fondamentale fare molta attenzione a una corretta alimentazione e, se necessario, cominciare a farsi seguire con delle consulenze nutrizionali. Da non dimenticare l'attività fisica da praticare con regolarità.