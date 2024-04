Quali sono le principali cause di incontinenza da urgenza?

Quali sono le principali cause dell'incontinenza da urgenza? Può essere curata con la fisioterapia pelvica ?

R. (domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde la professoressa Rossella Nappi, responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dell’Università di Pavia.

L'incontinenza da urgenza è il bisogno impellente di urinare che talvolta non lascia neanche il tempo di raggiungere il bagno più vicino.

QUALI SONO LE CAUSE?

La disregolazione del meccanismo di controllo capace di inibire lo stimolo ad urinare può essere causata innanzitutto da patologie neurologiche e da forme infiammatorie croniche della vescica caratterizzate da batteriuria e infezioni urinarie ricorrenti. La vescica, come irritata, reagisce prima del suo effettivo riempimento dando uno stimolo non controllabile dalla muscolatura volontaria che può arrivare a dare perdita di urina in donne di tutte le età, ma soprattutto nelle donne in postmenopausa. Infatti gli ormoni femminili estrogeni regolano il funzionamento dei neurotrasmettitori coinvolti nell'equilibrio stimolazione/inibizione, mentre l'età influenza l'efficienza delle fibre collagene ed elastiche del sistema pelvico.

L'obesità o comunque forti sbalzi di peso possono rappresentare un altro fattore di rischio. Anche alcuni interventi chirurgici pelvici e farmaci capaci di modulare il sistema nervoso centrale e periferico possono causare incontinenza di urgenza o la cosiddetta vescica iperattiva che lavora anche quando è quasi vuota.

COME SI CURA?

La terapia medica ha lo scopo di rilassare il muscolo detrusore che regola lo stimolo alla minzione. La principale classe di farmaci sono i cosiddetti antimuscarinici che impediscono l’azione dell’acetilcolina che è responsabile della contrazione muscolare. Una molecola più nuova è il mirabegron, un agonista potente e selettivo dei recettori beta 3 adrenergici che favoriscono il rilascio del muscolo detrusore. Anche gli estrogeni locali utilizzati per la sindrome genitourinaria della menopausa possono contrastare il problema dell’incontinenza da urgenza/vescica iperattiva.

L'incontinenza da urgenza può non trarre benefico da ginnastica pelvica a meno che non sia associata a incontinenza da sforzo.