Quando interrompere la terapia ormonale in menopausa?

Salve,

ho 61 anni e seguo una terapia ormonale sostitutiva da più di 5 anni con risultati molto positivi. La mia ginecologa mi suggerisce di interrompere, ma temo molto la ricomparsa di vampate, innalzamento pressorio, confusione, agitazione, depressione. Vorrei continuare a stare bene e a poter fare l'attività fisica piuttosto intensa che faccio ora.

Grazie

Sara (domanda pervenuta via form L'Esperto risponde)

Risponde la professoressa Rossella Nappi, responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dell’Università di Pavia.

Gentile signora,

in realtà le linee guida più recenti sulla terapia ormonale sostitutiva (Società Internazionale della Menopausa del 2016 e Società Nordamericana della Menopausa del 2022) non raccomandano di interrompere la terapia ormonale a un certo punto sulla base dell'età o del numero di anni di assunzione.

Suggeriscono, invece, di fare, di anno in anno, il rapporto rischio-beneficio sulla base della storia personale e familiare in una scelta condivisa tra medico e paziente valutando il profilo individuale della paziente.

Se sulla base di una valutazione accurata del suo stato di salute e degli esami di controllo (profilo biochimico, mammografia, ecografia pelvica transvaginale, eventuale mineralometria ossea computerizzata) il bilancio è positivo non è opportuno interrompere, soprattutto in assenza di una forte predisposizione familiare per esempio verso il tumore della mammella.

Però è chiaro che, dopo un certo numero di anni, si può pensare di fare uno stop per verificare se ora la sintomatologia menopausale è ancora molto fastidiosa e, in tal caso, ragionare insieme al ginecologo sul da farsi. Proseguire l'attività fisica è un toccasana per la salute generale e dunque non posso che complimentarmi con lei per la sua attitudine a preservare la salute con un buon stile di vita.

Presto avremo a disposizione un nuovo farmaco efficace sul versante delle vampate di calore e dunque abbiamo buone notizie per tutte le donne che non possono assumere la terapia ormonale sostitutiva o per tutte coloro che non si sentono di proseguire tanto a lungo termine.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.