Soffro di ernia iatale da scivolamento iniziale e reflusso gastrico. Per due mesi il medico mi ha prescritto una compressa al giorno di esomeprazolo da 40 milligrammi. Purtroppo però soffro di crampi alle gambe e ai piedi, che con questo farmaco mi sono aumentati notevolmente. Come anche i dolori allo stomaco. Inoltre riscontro un aumento della fame e del peso corporeo. Devo interrompere la cura o c'è un farmaco alternativo a questo?

Anna Roberta L.



Risponde Alessandro Repici, direttore del dipartimento di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Istituto Clinico Humanitas e docente di gastroenterologia di Humanitas University



L’ernia iatale è un disturbo di natura anatomica, determinato dal passaggio di una porzione dello stomaco all’interno del torace, attraverso un foro nel diaframma chiamato iato esofageo. Il problema riguarda all'incirca 1 italiano su 10 ed è diffuso soprattutto nella popolazione anziana. Si tratta di una condizione che talora può essere associata alla malattia da reflusso gastroesofageo.

Questo è probabilmente il suo caso. La terapia che le è stata prescritta prevede l'assunzione di un inibitore di pompa protonica. Quanto agli effetti collaterali descritti, l'aumento della fame e del peso corporeo non possono essere ricondotti al farmaco citato. Diverso è invece il discorso relativo ai crampi. Tra gli effetti collaterali degli inibitori di pompa protonica, c'è infatti anche il danno muscolare: da segnalare sempre al proprio medico, soprattutto di fronte alla comparsa di sintomi piuttosto invalidanti.

QUANDO È IL CASO DI USARE

GLI INIBITORI DI POMPA PROTONICA?

In tal caso c'è l'indicazione alla sospensione della terapia. E, se necessario, la sostituzione di questi farmaci con gli H 2 antagonisti (il più noto è la ranitidina). Questi farmaci, seppur meno potenti, sono i capostipiti del trattamento dell’ulcera gastrica e del reflusso gastroesofageo. Hanno sì un’efficacia meno duratura nel tempo, ma anche un minor effetto dannoso per i muscoli. Cuore compreso, visto che diversi studi hanno ipotizzato che l'assunzione degli inibitori di pompa protonica possa in qualche modo essere associata a un aumento del rischio cardiovascolare: anche se i dati attualmente disponibili sono difficili da confermare.



Naturalmente questa valutazione, così come eventuali correzioni da apportare alla dieta e più in generale allo stile di vita, devono essere concertate con il suo gastroenterologo di riferimento.