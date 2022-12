Terapia ormonale in menopausa: si può ridurre il dosaggio?

Salve, sono in menopausa dal 2019. In quel periodo sono dimagrita e ho cominciato a soffrire di lipotimie, ipotensione, crampi notturni, confusione e dizziness. La mia ginecologa mi ha prescritto tibocina e in pochi mesi sono stata molto meglio. Però ho raggiunto un peso mai sfiorato prima, e continuo a ingrassare senza un vero cambiamento delle abitudini alimentari. La domanda che vi pongo è se posso modulare la dose di tibocina. Vi ringrazio anticipatamente

Risponde la dottoressa Raffaella Chionna, ginecologa esperta di menopausa presso l’Ospedale San Raffaele, Milano)

Gentilissima,

la Tibocina è una terapia ormonale sostitutiva, è un ottimo rimedio per la menopausa ma è stato studiato a un unico dosaggio. La compressa come sa non è divisibile ma talvolta, se riteniamo che possa essere eccessivo il dosaggio, può essere divisa e assunta a metà compressa al dì. Non c'è nessuno studio riguardo a dosi superiori a 2,5 mg pertanto non è consigliabile, al contrario, aumentare la dose. Riguardo al nesso fra il farmaco e il suo peso, le suggerisco di rivolgersi alla sua ginecologa di fiducia per discutere della questione, disponendo la collega di ogni dettaglio che riguarda la sua storia clinica.

Cordiali saluti

