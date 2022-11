Vaccini Covid e antinfluenzale nei grandi anziani

Buongiorno, a breve mio padre (100 anni compiuti) si sottoporrà alla 5° dose di vaccino anti-Covid (a causa di bronchite cronica ed altre patologie è considerato soggetto altamente fragile). Vorrei si sottoponesse nella stessa seduta a vaccino Covid e antinfluenzale per proteggerlo dal contagio a seguito di contatti con badanti e nipoti. So che il doppio vaccino può essere effettuato contestualmente, cambia qualcosa se dovessero passare alcune ore dalla somministrazione dell'uno e dell'altro? (il vaccino Covid verrebbe somministrato al centro vaccini, quello influenzale dal medico di base nella stessa giornata ma in altri orari). Ringrazio e porgo cordiali saluti

Lorenza

Risponde la professoressa Daniela Mari, Geriatra presso IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano

Cara signora,

nulla vieta di eseguire le due vaccinazioni a qualche ora di distanza l’una dall’altra. In molti centri viene effettuato il vaccino Covid contestualmente a quello anti influenzale. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, va bene anche qualche giorno dopo, presso lo studio del medico di base.

L’importante è sottoporsi al più presto a entrambi i vaccini. La curva Covid è infatti in aumento, così come i casi di l’influenza e le sindromi para influenzali. Tutto ciò sarà inoltre acuito dall’abbassamento delle temperature e dalle nuove disposizioni ministeriali che pongono fine all’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo. E’ bene quindi indossarle sempre, soprattutto per rispetto nei confronti degli anziani, dei malati e dei soggetti più fragili.

