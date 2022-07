Identificato il circuito cerebrale che spegne la dipendenza dal fumo

Smettere di fumare da un giorno all’altro è il sogno di molti, ma non sempre è fattibile, divisi tra la voglia di farcela e il desiderio improvviso di accendersi una sigaretta. Un domani, forse, accanto ai prodotti sostitutivi a base di nicotina o agli altri farmaci e metodi di comprovata efficacia, si potrà pensare di bersagliare un determinato circuito cerebrale che pare essere coinvolto nello spegnimento delle dipendenze. A darne notizia è uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dai ricercatori dell’Università finlandese di Turku, del Centro medico Beth Israel Deaconess di Boston e del programma di ricerca interno dell’Istituto nazionale sull’abuso di sostanze di Baltimora.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Il fumo. Una dipendenza che mette a rischio la salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

LESIONI CEREBRALI PER SPEGNERE LE DIPENDENZE

I trattamenti basati su piccole lesioni praticate per via chirurgica e sulla stimolazione cerebrale sono già identificate come opzioni terapeutiche promettenti per spegnere le dipendenze da sostanze. Finora, però, l’assenza di un bersaglio definito verso il quale indirizzare queste terapie ne ha molto limitato l’efficacia. Le lesioni causate da traumi, possono essere utili per identificare le aree del cervello coinvolte nei meccanismi sottesi alle dipendenze. In rare circostanze, infatti, alcuni pazienti colpiti da ictus hanno sperimentato la scomparsa delle dipendenze, traducendosi quindi in un beneficio terapeutico per il paziente.

LO STUDIO

Per cercare di identificare i circuiti cerebrali coinvolti nello spegnimento della dipendenza dal fumo e di altre dipendenze, i ricercatori hanno analizzato le scansioni cerebrali di 129 soggetti dipendenti dal tabacco, effettuate a seguito di danni cerebrali localizzati. Nei 34 pazienti in cui è avvenuta la completa remissione della dipendenza, le lesioni erano tutte riconducibili alla stessa rete cerebrale, collegata anche alla dipendenza da altre sostanze, come l’alcol. Attualmente siamo ancora lontani e saranno necessarie ulteriori ricerche, ma il circuito identificato, in futuro, potrebbe diventare un bersaglio terapeutico per nuove cure contro la dipendenza dal fumo e da altre sostanze.

Sostieni la ricerca contro il tumore del polmone e le malattie correlate al fumo. Dona ora.