In caso di incidente stradale, le cinture di sicurezza salvano la vita. Indossarle, limita il rischio di morte per il passeggero anteriore del 40 65 per cento (il discorso vale sia per il guidatore sia per il passeggero) e può in egual misura ridurre i decessi (del 25-70 per cento) riferiti agli occupanti dei sedili posteriori. Dati ormai acclarati da tempo, ma che faticano a trovare applicazione nella quotidianità. Nonostante le leggi e il timore di perdere i punti dalla patente, sono infatti ancora troppi gli italiani che guidano «dimenticando» l'obbligo della cintura di sicurezza. Inevitabile il riflesso: un numero di decessi a seguito degli incidenti stradali superiore di almeno il dieci per cento rispetto a quelli che si conterebbero se la legge fosse rispettata alla lettera (l'obbligo vige anche per chi viaggia sul sedile posteriore).



A certificare le cattive abitudini degli italiani è uno studio pubblicato su Epidemiologia&Prevenzione, la rivista dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Tra gennaio del 2015 e settembre del 2017, gli epidemiologi del reparto ambiente e traumi dell'Istituto Superiore di Sanità hanno condotto un'indagine per esaminare le abitudini di oltre 232mila automobilisti di 28 capoluoghi di provincia sparsi lungo lo Stivale. Obbiettivo: valutare il ricorso alle cinture di sicurezza alla guida. Se dopo l’introduzione della patente a punti (2003) la prevalenza d’uso delle cinture di sicurezza era progressivamente salita in tutta Italia, 14 anni più tardi il loro impiego è risultato diffusamente ridotto. Con una sostanziale sovrapposizione tra l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza nelle aree urbane e in quelle suburbane, a eccezione di alcuni casi dal Lazio in giù in cui, nonostante l'aumento del rischio, chi si muove fuori città è portato a mettersi più spesso alla guida senza cintura. In un campione di 14 città è stata inoltre monitorata la differenza nell’uso delle cinture di sicurezza anteriori tra il conducente e il passeggero. I risultati mostrano come chi è alla guida percepisca il pericolo di più rispetto a chi viaggia al suo fianco (63.3 contro 57.4 per cento).

MAGLIA NERA AL SUD

La fotografia scattata dai ricercatori coordinati da Alessio Pitidis evidenzia un calo generalizzato, con un forte gradiente tra il Nord e il Sud del Paese. Nello specifico, nelle regioni settentrionali, l'80.4 per cento degli automobilisti (da 82.1 per cento, nel 2003) osservati indossava la cintura di sicurezza. Progressivamente inferiori i tassi registrati nelle regioni del Centro (63.8 per cento, -7.4 per cento) e del Mezzogiorno (52.9 per cento, -19.5 per cento). Quanto alle province studiate, la maglia nera è spettata agli automobilisti di Napoli. Nel capoluogo partenopeo, soltanto 1 persona su 5 che viaggiava sui sedili anteriori, lo faceva indossando la cintura. A seguire, Isernia (22.8 per cento) e Bari (33.7 per cento). Dati che, secondo i ricercatori, denotano come i comportamenti dei conducenti e dei passeggeri siano «associati alla percezione del controllo delle forze dell’ordine». E, a seconda del percepito, «influenzano l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini». Già, perché i ricercatori hanno anche monitorato il ricorso a ovetti e seggiolini, riscontrando un divario analogo tra le aree del Paese: dal 65.5 per cento del Nord al 22.2 per cento del Sud (con Napoli nuovamente in coda alla classifica). In media, dunque, soltanto 1 bambino meridionale su 5 è messo nelle condizioni di viaggiare in sicurezza. Ciò nonostante l'uso dei dispositivi per i più piccoli possa «ridurre il rischio di decesso per i bambini in caso di incidente del 54-80 per cento», si legge sul sito del Ministero della Salute.



Dati alla mano, i ricercatori stimano che, se i dispositivi di sicurezza per le automobili fossero utilizzati da tutti, la riduzione delle vittime della strada su scala nazionale si attesterebbe attorno al dieci per cento. In valore assoluto, la stima ammonta a 327 decessi in meno ogni anno. «Ma nel Sud Italia, le morti potrebbero essere ridotte anche al 30-40 per cento», hanno messo nero su bianco i ricercatori. «L'utilizzo delle cinture di sicurezza riduce lo sviluppo di malattie e il numero di decessi provocati dagli incidenti stradali - afferma Francesco Signorelli, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliero-universitaria di Bari -. Questo vale sia se si è alla guida sia se si è passeggeri. Al contrario di quanto si possa pensare, l'efficacia delle cinture è maggiore in città, in ragione della ridotta velocità con cui si verificano gli impatti». Ciò vuol dire che se in autostrada un incidente grave può costare la vita anche a chi guida con la cintura, questa evenienza è meno probabile se ci muove in un ambiente urbano. «I rischi maggiori sono legati ai traumi cranici, più gravi se il guidatore o il passeggero vengono proiettati al di fuori dell'abitacolo», aggiunge l'esperto, secondo cui «le cinture dovrebbero essere utilizzate anche negli autobus a lunga percorrenza, sia dall'autista sia dai passeggeri».



Nell'indagine, i ricercatori hanno fatto luce anche sull'utilizzo del casco da parte dei proprietari di scooter e moto da viaggio. In questo caso i numeri sono più confortanti. In media, infatti, a proteggersi il capo è il 94 per cento dei centauri. Resiste, però, il solito gradiente nazionale: si va dal 100 per cento di impiego al Nord al 92.7 per cento nel Mezzogiorno. «Indossare un casco di buona qualità può ridurre quasi del 40 per cento il rischio di morte e del 70 per cento quello di riportare ferite gravi a causa di un incidente stradale - precisa Signorelli -. Se si fa un incidente con il casco, il rischio di subìre una frattura penetrante del cranio è quasi prossimo allo zero. In questo modo crollano i numeri riguardanti i decessi sul colpo, ma anche quelli provocati dalle infezioni chirurgiche e da lesioni vascolari dirette». Pure in questo caso, non vi sono distinzioni tra guidatore e passeggero. Il casco va indossato da entrambi, ancora prima di mettersi in marcia. «Anche un trauma cranico lieve, come quello che si può osservare in chi viene colpito da un auto da fermo, può essere fatale», chiosa l'esperto.