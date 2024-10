Dolore dopo una cistectomia: il laser è sicuro?

In paziente cistectomizzato per un tumore della vescica, attualmente affetto da dolore lombosacrale, è prudente applicare laserterapia?

Anonimo (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde il dottor Marco Moschini, medico urologo presso l’Unità di Urologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele

La permessa è che l’intervento di cistectomia radicale (l'asportazione della vescica e dei tessuti circostanti, ndr) con relativa derivazione urinaria può essere eseguito attraverso l’utilizzo di diverse tecniche. Il periodo di degenza e di recupero è dunque variabile in base alla tipologia dell’intervento e alle diverse caratteristiche del paziente. È fondamentale dunque sapere quale tipo specifico di intervento sia stato effettuato e quale sia la fase attuale del recupero da valutare con una visita con il proprio chirurgo che predisporrà precisi esami clinici e strumentali.

La ripresa di una vita normale dopo l'intervento può richiedere tempo diverso sulla base delle caratteristiche del paziente, della malattia e dell'intervento chirurgico stesso, come già ribadito.

Tra i possibili ausili per tornare a una vita pre-intervento esiste la laserterapia, intesa come ausilio antalgico, contro il dolore. Tuttavia, questa pratica non è di solito indicata, preferendo approcci più convenzionali come la fisioterapia o farmaci per il controllo antalgico sulla base del giudizio del chirurgo. Comunque, l’intervento di cistectomia non rappresenta di per sé una controindicazione alla laserterapia.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.