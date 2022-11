Fino a che età bisogna fare la mammografia? Grazie!

Claudia (domanda pervenuta tramite il form l’Esperto Risponde)

Risponde la dottoressa Daniela Bernardi, Responsabile della Radiologia Senologica e Screening di Humanitas

Il programma di screening prevede che le donne siano invitate a eseguire una mammografia gratuita fino all'età di 74 anni. Da questa età, infatti, il beneficio atteso da una eventuale diagnosi precoce si riduce a causa della cosiddetta "mortalità competitiva". Significa che esistono altre patologie che prendono il sopravvento come ad esempio le malattie cardio-vascolari che sono molto frequenti e rischiano di compromettere la sopravvivenza della donna, in maniera molto più significativa rispetto a un eventuale tumore asintomatico al seno che viene diagnosticato in tarda età. Il beneficio di diagnosticare un tumore in fase precoce, dunque, si riduce a questa età.

Tuttavia, anche se l’indicazione è quella di interrompere lo screening dopo i 74 anni, si consiglia alle donne di proseguire con l’autopalpazione, semplicemente quando si fa la doccia o il bagno, per tenere d’occhio alcuni importanti sintomi che potrebbero insospettire.

I sintomi più frequenti che devono destare un allarme sono:

la comparsa di un nodulo palpabile

il cambiamento della conformazione del capezzolo

la presenza di secrezioni di sangue dal capezzolo.

dal capezzolo. il dolore, che normalmente non ha un significato particolarmente sospetto deve essere approfondito perché, in tarda età, non dovrebbero esserci stimolazioni ormonali tipiche, invece, delle donne più giovani nelle quali il dolore è frequente.

Bisogna inoltre dire che, al giorno d’oggi, la maggior parte delle donne arriva a 74 anni in un ottimo stato di salute: in questi soggetti non vedo motivo per non continuare, in maniera autonoma, a effettuare i controlli mammografici. Le donne che non ricevono più l'invito da parte dello screening organizzato dal Sistema Sanitario Nazionale possono quindi continuare a programmare i propri controlli, tendenzialmente ogni due anni, tenendo in considerazione le indicazioni del radiologo senologo.

Generalmente le donne continuano a eseguire i controlli mammografici. Sono poche quelle che li interrompono: si tratta solitamente delle donne meno sensibilizzate al problema del tumore al seno, mentre chi lo è, specie per la presenza di casi in famiglia, continua: il mio invito è di farlo, compatibilmente con il proprio stato di salute.

