La resistenza agli antibiotici varia con sesso, età e nazione

Quali sono le infezioni del sangue più diffuse in Europa e quali che più di altre sviluppano resistenza agli antibiotici? E quali persone sono più colpite, come varia la presenza di batteri resistenti in base all’età o al sesso dei pazienti?

Se lo sono chiesto le ricercatrici della London School of Hygiene and Tropical Medicine che hanno analizzato i dati sulle infezioni del sangue in quasi 945.000 individui, registrate in 29 Paesi europei (Italia compresa) fra il 2015 e il 2019. Una mole imponente di informazioni utili a comprendere più da vicino una delle emergenze che più preoccupano gli esperti di sanità pubblica, l’aumento di batteri resistenti all’azione degli antimicrobici.

Come illustrato sulla rivista PLOS Medicine, per la gran parte dei batteri i picchi di resistenza si sono rilevati fra le persone di età più giovane e più anziana. Ad esempio, i casi di Stafilococco aureo resistente alla meticillina aumentano con l’età, mentre al contrario diminuiscono i casi di Escherichia coli resistente alle aminopenicilline. Un comportamento a sé l’hanno dimostrato i casi di infezione da Pseudomonas aeruginosa resistenti a diversi tipi di antibiotico soprattutto nei giovani adulti intorno ai 30 anni e quelli delle infezioni del sangue da Escherichia coli nelle donne, più frequenti nelle giovani fra i 15 e i 40 anni. In generale gli uomini sono risultati più esposti delle donne alle infezioni resistenti, soprattutto a partire dai 35 anni.

Il team di ricerca ha sottolineato il fatto che, contrariamente alle attese, non sempre la farmacoresistenza aumenta con l’età, il che mostra che non è solo l’esposizione agli antibiotici nel corso della vita a pesare, né solo l’indebolimento del sistema immunitario dovuto all’età, ma contano anche fattori culturali, le differenze fra i diversi batteri, la loro storia naturale, le modalità di infezione.

Le autrici hanno così commentato i risultati ottenuti: «Avere scoperto che la prevalenza della resistenza nelle infezioni del sangue in Europa varia in modo sostanziale in base al sesso e all’età evidenzia importanti lacune nella nostra conoscenza dell’antibioticoresistenza. I nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere utile considerare interventi per ridurre la resistenza antimicrobica che tengano conto di queste differenze. Per affrontare questa minaccia crescente, però, abbiamo bisogno di dati più ampi per determinare il contributo delle differenze di tipo culturale rispetto a quello delle differenze di tipo biologico».