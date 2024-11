Buongiorno, i marcatori tumorali sono affidabili per diagnosticare un tumore oppure è necessario fare anche una Risonanza Magnetica con contrasto total body (dalla testa ai piedi)? (Marco T., domanda pervenuta tramite il form "L'esperto risponde".

Risponde Saverio Cinieri, Presidente Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)

non sono altro che molecole rilevabili nel sangue la cui presenza può dipendere da una malattia oncologica in atto. E’ però importante chiarire che i marcatori tumorali da soliper identificare con certezza un tumore. Essi infatti possono fornire indicazioni su una possibile presenza di patologia ma il loro. Questo perché i marcatori possono risultare elevati anche in condizioni non tumorali o essere normali in pazienti con cancro. Per questo motivo vengono sfruttati maggiormente perin pazienti già con una diagnosi di tumore.

Le faccio alcuni esempi: il PSA (antigene prostatico specifico) è un marcatore che può essere elevato in caso di tumore della prostata ma può risultare alterato anche per altre condizioni benigne come ipertrofia prostatica o infiammazione. Allo stesso modo anche il CEA (antigene carcinoembrionario) può essere elevato in alcune forme di tumore come quello del colon-retto ma varia anche in altre situazioni cliniche, ad esempio in presenza di infiammazioni o malattie del fegato. Il CA-125, infine, è un marcatore utilizzato nel monitoraggio del carcinoma ovarico ma i suoi livelli possono aumentare anche per cause non oncologiche.





Quando si ha un sospetto di malattia occorre seguire un corretto iter diagnostico che prevede una valutazione più ampia. Questo include l’analisi clinica dei sintomi, esami di imaging mirati ed una biopsia. Le tecniche di imaging come la Risonanza Magnetica (RM) con contrasto possono essere utili ma solo quando c’è un sospetto concreto e solitamente sono limitate all’area di interesse anziché su tutto il corpo. Effettuare una RM total body con contrasto non è infatti una pratica comune né raccomandata per la diagnosi oncologica di routine, dato che si tratta di un esame complesso, costoso e non sempre utile.





Riassumendo, la diagnosi di tumore richiede un approccio integrato che combina esami clinici, strumentali e di laboratorio. I marcatori tumorali possono fornire alcune indicazioni ma non possono sostituire un’adeguata valutazione specialistica e il supporto dell’imaging che, in casi specifici, offre una visione chiara del quadro clinico.

