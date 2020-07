Come proteggere i bambini dal sole?

I bambini non solo sono più sensibili ai danni dei raggi ultravioletti, ma, per loro natura, tendono a passare più tempo al sole rispetto agli adulti, specie al mare. Per questo è bene prestare particolare attenzione e adottare strategie di protezione su misura, diversifcandole anche per fasce di età.



I bambini più piccoli, fino a un anno, non dovrebbero essere mai esposti alla luce diretta del sole. Ciò non significa che debbano essere tenuti al chiuso: basta sistemarli all’ombra quando sono all’aperto, sia al mare sia in città. Fino all’adolescenza è bene usare tutti gli strumenti possibili di protezione: la crema, la cui applicazione deve essere ripetuta spesso e il cui fattore di protezione deve essere medio-alto; l’uso di indumenti protettivi come il cappello per proteggere le aree più sensibili del viso e in alcuni casi maglietta e pantaloncini leggeri.

In ogni caso è bene limitare le ore di esposizione al sole ed evitare le ore centrali del giorno. Una volta cresciuti, la sfda è far capire ai ragazzi l’importanza di applicare regolarmente la crema: almeno ogni due ore o più spesso se si svolgono attività che ne accelerano la dispersione.