Cosa far mangiare ai bambini durante la dentizione?

La dentizione è un momento molto delicato nella vita del bambino, capace di condizionare molto anche la sua alimentazione. Il piccolo è spesso insofferente e dolorante, la sua digestione risulta più complessa ed è facile che gradisca maggiormente gli alimenti a temperatura ambiente o addirittura freddi (piuttosto che quelli caldi).



Il consiglio è preparare piatti leggeri ma gustosi, in modo tale da risvegliare l’appetito del bambino, di consistenza morbida (come passati, puree di verdura e di frutta, creme, pastine in brodo). In questa fase, inoltre, può consumare con maggior piacere alimenti che allevino il dolore alle gengive: come gelati, yogurt e ghiaccioli di frutta.



Il latte è comunque un alimento davvero completo, capace eventualmente di sostituire uno o più pasti.