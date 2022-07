Il verde aiuta i polmoni dei bambini

Secondo una ricerca, appena pubblicata sull’European Respiratory Journal e guidata dal dottor Diogo Queiroz Almeida dell'Università di Porto, in Portogallo, aumentare l’esposizione al verde nel corso dei primi dieci anni di vita può migliorare la funzione polmonare dei bambini.

LO STUDIO PORTOGHESE

Il team di ricercatori durante lo studio, condotto su 3.278 bambini di Porto e dintorni, ha utilizzato dati e mappe satellitari per valutare la quantità di vegetazione nell'ambiente domestico e sistemi di informazione geografica per determinare la distanza tra gli indirizzi di casa dei bambini e il parco più vicino, giardino pubblico o altri spazi verdi. L’operazione è stata seguita nel corso del tempo, ossia valutando queste variabili alla nascita, a quattro, sette e dieci anni. In questi diversi momenti è stata valutata la funzione polmonare dei bambini in base alla loro capacità vitale forzata (CVF), cioè la quantità massima di aria che una persona può espellere dopo aver inspirato il respiro più profondo possibile. Questo parametro è estremamente utile per valutare il funzionamento dei polmoni e aiutare ad effettuare diagnosi, come quella dell’asma.

I RISULTATI

I ricercatori hanno così scoperto che i bambini il cui ambiente domestico era diventato via via più verde tra la nascita e il decimo compleanno, a causa di traslochi o di cambiamenti ambientali, tendevano ad avere una migliore funzione polmonare. Il dottor Queiroz Almeida ha messo in evidenza che più verde è, meglio è. Questi miglioramenti, seppur modesti, ossia intorno al due per cento, hanno un impatto significativo su larga scala. Sono stati esaminati anche fattori come l'attività fisica e l'inquinamento atmosferico, ma il legame tra la funzione polmonare e l'avvicinarsi allo spazio verde è rimasto un dato fondamentale.

PERCHÉ IL VERDE FA BENE?

Tra le ipotesi circa il legame tra verde e miglioramento della funzionalità polmonare: il tempo trascorso all’aperto, la riduzione dello stress determinata dalla presenza della natura che ha impatto sulla salute fisica in generale e potrebbe avere un effetto positivo sul microbioma dei bambini, la comunità di batteri che vivono nei nostri corpi. I ricercatori hanno anche esaminato la vicinanza dei bambini ai fiumi o al mare, il cosiddetto “spazio blu”, ma non hanno trovato un legame con la salute polmonare dei bambini. Tuttavia, in questo studio meno dell'uno per cento dei bambini viveva entro 800 metri dallo spazio blu, quindi non si può affatto escludere un collegamento per distanze più brevi.

GLI ASPETTI CONCRETI E… UNA POLITICA DEL PAESAGGIO

Questa ricerca rafforza le prove a sostegno dei benefici degli spazi verdi sulla salute respiratoria. Spostarsi in aree più verdi può essere, dunque, una possibile strategia per migliorare la funzione polmonare dei bambini. Tuttavia, i prezzi delle case spesso determinano la scelta dell’ubicazione della propria casa: molti non possono infatti permettersi di vivere in quartieri più verdi. Per ridurre le disuguaglianze sanitarie si devono quindi rendere le città più verdi, soprattutto laddove ce n’è più bisogno. In particolare bisogna coinvolgere bambini e adulti affinché i parchi siano presenti ma anche ben gestiti.

GLI STUDI PROSEGUIRANNO

I ricercatori continueranno a studiare il ruolo degli spazi verdi e blu per comprenderne l’impatto sulla salute dei bambini. Si stanno anche conducendo ricerche per capire come gli spazi verdi siano usati dai più giovani. Anche la professoressa Marielle Pijnenburg, a capo dell'assemblea pediatrica della European Respiratory Society, mette l’accento sull’importanza cruciale della prima infanzia per la crescita e lo sviluppo dei polmoni e su quanto l’ambiente e l’aria che si respira possano avere un impatto sulla salute per il resto della vita. Questo studio suggerisce che assicurarsi che i nostri bambini crescano vicino a parchi, giardini e spazi verdi potrebbe aiutare a migliorare la loro salute polmonare, anche se, come hanno affermato gli autori, i meccanismi con cui ciò accade sono sconosciuti e potrebbero essere complessi. Questa scoperta contribuisce a un numero crescente di studi che mostrano i benefici per la salute con l’obiettivo di rendere i nostri quartieri più verdi e più sani.