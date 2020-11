Evitare i disturbi alimentari in tempi di isolamento

Con la quarantena, disturbi alimentari in aumento tra i ragazzi. Come superare la nuova ondata?

Discutevo ieri con un collega di come, dal periodo di quarantena di marzo, siano aumentati moltissimo gli esordi di disturbi alimentari. Soprattutto di tipo anoressico. E soprattutto nei giovanissimi. Come se l’isolamento forzato potesse creare un bisogno più intenso di controllare l’alimentazione e di fare esercizio in maniera rigorosa, talmente rigorosa da diventare un «dovere» non rimandabile.

Per questo ho trovato molto interessante un articolo recente pubblicato su una rivista scientifica, che ha studiato la relazione tra l’ansia, lo stress da Covid-19 e i problemi di immagine corporea. Lo studio ha indagato 506 persone mediamente giovani (età media 34 anni) abitanti nel Regno Unito, con risultati molto specifici. L’ansia e lo stress da Covid-19 hanno provocato un aumento dell’insoddisfazione per il corpo nella maggioranza dei soggetti. Le donne hanno avvertito in maniera più insistente il bisogno di magrezza. Gli uomini, quello di «muscolosità».



Difficile trovare un'unica risposta per spiegare quanto accaduto. Sarà perché ci siamo sentiti smarriti e in uno stato di perenne allerta nei confronti di un nemico così sfuggente? Sarà perché abbiamo avuto più tempo per pensare a come siamo fisicamente? Sarà perché abbiamo trascorso più tempo a navigare su siti e blog che inneggiano alla magrezza? Sarà perché abbiamo avuto più tempo per seguire i video-tutorial per ottenere una perfetta forma fisica? Probabilmente per l’insieme di questi ed altri fattori di rischio.

In ogni caso, vi lascio il mio personale consiglio. In questa fase, che in larga parte ricalca l’esperienza della scorsa primavera, cercate di limitare l’eccesso di immagini e video preconfezionati. E, nello stesso tempo, cercate di coltivare il più possibile buone relazioni con altre forme di vita. Non solo vita umana, ma anche vita vegetale. Un esempio? Approfittate del momento e dedicate una mezzora al giorno ad imparare a cucinare dei sontuosi piatti di verdure gustose e, soprattutto, sane per il corpo e per la mente.