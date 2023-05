COS'È

La citisina è un farmaco che aiuta a smettere di fumare. È un alcaloide di origine naturale presente in diverse piante, tra cui il Cytisus Laburnum, noto come maggiociondolo, da cui il nome del farmaco. Viene assunto per via orale sotto forma di capsule, per un periodo di 25-40 giorni. È venduto come farmaco galenico, preparato dal farmacista esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica. Attualmente non rientra tra i farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. Rispetto ad altri farmaci usati per smettere di fumare ha il vantaggio di essere assai più economico.

COME FUNZIONA

Il meccanismo di azione della citisina è analogo a quello di un altro farmaco usato per smettere di fumare, la vareniclina: entrambi interferiscono con l’attività della nicotina a livello del cervello. La nicotina determina i propri effetti legandosi ad alcune molecole presenti sulla superficie dei neuroni, i recettori nicotinici. Queste molecole funzionano come degli interruttori che danno il via al rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto nei processi di gratificazione. Detto altrimenti, la nicotina stimola il rilascio di dopamina che genera un senso di appagamento gradito al fumatore.

La citisina, come la vareniclina, si lega a uno dei recettori della nicotina, nello specifico al recettore nicotinico dell’acetilcolina α4β2, e ne induce l’attivazione, anche se a livelli più bassi rispetto alla nicotina (in gergo si dice che è un agonista parziale di questo recettore). La dopamina che viene rilasciata dopo che la citisina si è legata al recettore nicotinico riduce i sintomi legati al desiderio di fumare e all’astinenza. Inoltre, il farmaco impedisce che a legarsi al recettore sia la nicotina introdotta col fumo, quindi se il fumatore inala il fumo di una sigaretta dopo avere assunto citisina non prova la sensazione appagante desiderata.

COME SI USA

In altri paesi sono disponibili compresse di citisina contenenti 1,5 mg di principio attivo. In Italia la citisina è disponibile solo come farmaco galenico: è il farmacista a preparare capsule contenenti 1,5 mg di citisina per il paziente a cui il medico ha prescritto il trattamento. La dose iniziale raccomandata dalle linee guida internazionali è una compressa ogni 2 ore per un massimo di 6 compresse al giorno nei primi tre giorni di trattamento e poi di 5 compresse al giorno (una ogni due ore e mezza) dal quarto al dodicesimo giorno di trattamento. Poco a poco si riduce il numero di compresse: 4 (una ogni 3 ore) nei giorni 13-16, 3 (una ogni 5 ore) nei giorni 17-20 e infine 1-2 (una ogni 6-8 ore) nei giorni 21-25.

Quando inizia il trattamento con citisina, il fumatore deve ridurre il numero di sigarette per smettere completamente di fumare dal quinto giorno in poi. Se dopo pochi giorni il paziente ha l’impressione che il farmaco non faccia effetto è meglio interrompere il trattamento e riprovare dopo due o tre mesi. In Italia viene utilizzato uno schema di trattamento diverso rispetto a quello appena descritto, di durata leggermente superiore (40 giorni). La dose target di 6 capsule al giorno viene raggiunta progressivamente nell’arco di 7 giorni. Il fumatore deve smettere di fumare tra l’ottavo e il quattordicesimo giorno di trattamento. La dose di citisina viene gradualmentemente ridotta e il trattamento viene del tutto sospeso una volta raggiunto il quarantesimo giorno dalla prima dose.

GLI EFFETTI COLLATERALI

I principali effetti collaterali della citisina sono nausea, vomito e disturbi del sonno. Un sovradosaggio di citisina ha gli stessi effetti di un’intossicazione da nicotina: dilatazione delle pupille, nausea, vomito, mal di testa, stanchezza, convulsioni, battito cardiaco accelerato e difficoltà respiratorie.

QUANTO È EFFICACE

La citisina è usata da oltre 50 anni nei paesi dell’Europa dell’Est, dove è stata introdotta senza una vera e propria sperimentazione. Oltre a diversi studi minori, a sostegno del fatto che la citisina è efficace nell’aiutare a smettere di fumare vi sono due studi pubblicati sulla prestigiosa rivista medica New England Journal of Medicine condotti secondo standard rigorosi come quelli richiesti dalle autorità regolatorie per l’approvazione di un nuovo farmaco.

Il primo, pubblicato nel 2011, ha coinvolto più di 700 fumatori, a metà dei quali è stata somministrata la citisina, mentre agli altri è stato somministrato il placebo (una sostanza inattiva); la percentuale di partecipanti del gruppo assegnato alla citisina che a distanza di un anno non fumava era più che tripla rispetto a quella dei partecipanti del gruppo placebo.

Il secondo studio, pubblicato nel 2014, di volontari ne ha arruolati più di 1.300, equamente ripartiti in due gruppi: a uno dei due gruppi è stata somministrata citisina e all’altro la terapia sostitutiva della nicotina (cerotti e gomme da masticare contenenti nicotina). Dopo 1 mese, la percentuale di partecipanti che non fumava era maggiore con la citisina che con la terapia sostitutiva della nicotina (40% contro 31%) e a distanza di 6 mesi il numero di volontari che era riuscito ad astenersi dal fumo era ancora superiore con la citosina che con la terapia sostitutiva della nicotina.