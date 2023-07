A Milano mostra fotografica a sostegno della ricerca sui tumori femminili

Appuntamento dal 19 settembre al 19 novembre per un viaggio nell’eterno femminile per sostenere la salute delle donne

La mostra fotografica Through Her Eyes – Timeless Strength del grande maestro contemporaneo Max Vadukul arriva a Milano dal 19 settembre al 19 novembre 2023, presso il chiostro delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in Piazza della Scala, 6. L’inaugurazione della mostra, a cui sarà possibile partecipare su invito, si terrà invece il 18 settembre 2023 alle ore 18.

Una delle opere della mostra, riportata nell'immagine di copertina, sarà donata a Fondazione Veronesi: una volta messa all’asta, il ricavato sarà utilizzato per sostenere Pink is Good, un progetto sui tumori femminili volto a promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca.

La mostra fotografica è un viaggio nell’eterno femminile: l’attento sguardo dell’artista attraversa i secoli e le tradizioni per farci dono di una rappresentazione della donna, scoprendo ai nostri occhi una figura poliedrica, in costante rapporto con i ruoli che ricopre in società e con il proprio mondo interiore.

Musa ispiratrice e unica protagonista della sua ultima ricerca artistica è l’eterea Top Model Ludmilla Voronkina Bozzetti. Nata a Sochi, in Russia, a soli 15 anni viene selezionata da una delle più prestigiose agenzie di modelle di Mosca. Dopo pochi mesi, ottiene la sua prima copertina per Bazaar Russia, vincendo il premio quale miglior copertina dell’anno. A sedici anni, ottenuto il passaporto internazionale incomincia a viaggiare approdando sulle più prestigiose passerelle delle Fashion Weeks e nei migliori studi fotografici di Parigi, Milano, Mosca, Amburgo, Tokyo e Taiwan. Numerose le collaborazioni di lunga durata con i più prestigiosi brand e riviste di Moda. Particolarmente apprezzata dai più importanti designer e fotografi di fama mondiale come Max Vandukul, nel Luglio 2022 le è stato conferito il prestigioso premio “TAOMODA TOP MODEL AWARD” per la sua carriera.

Scarica la locandina