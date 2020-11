A Natale regala un bracciale solidale e sostieni la ricerca

Parte del ricavato della vendita dei bracciali, realizzati da Giulia Cirelli, contribuirà a sostenere la ricerca sui tumori femminili finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

Un pensiero per rendere più dolce il Natale, che quest'anno tante persone trascorreranno lontano dai propri affetti. Sulla piattaforma «Insieme» di Fondazione Umberto Veronesi, è già possibile acquistare uno dei braccialetti realizzati da Giulia Cirelli, che pochi anni fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno.



Dopo la buona riuscita dell'iniziativa organizzata a ottobre, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sulla più diffusa malattia oncologica che colpisce le donne, Giulia ha pensato di fare il «bis» in vista del Natale. Da qui l'idea di realizzare dei braccialetti in tessuto elastico - disponibili in vari colori: velluto petrolio, satin panna e satin bordeaux - con degli inserti in argento smaltato a mano.



Ogni braccialetto può essere ordinato a fronte di una donazione di 25 euro. Una parte del ricavato sarà destinata a Pink is Good, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca sui tumori femminili. Se non dovesse esser possibile consegnare personalmente il bracciale alla persona a cui si intende regalarlo, è possibile anche richiedere che venga recapitato a domicilio.



Basterà inviare un'email (arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it) per indicare i dati del destinatario e il messaggio di auguri. Il tutto sarà recapitato entro dieci giorni dal momento dell'ordine. Non è prevista la spedizione all'estero.





Per ulteriori informazioni, visita la piattaforma «Insieme» di Fondazione Umberto Veronesi.