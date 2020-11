Appuntamento il 12 dicembre con la cena (a domicilio) organizzata dalla delegazione di Pescara. I fondi raccolti per sostenere un ricercatore abruzzese

Il 12 dicembre, a Pescara, è in programma una cena per raccogliere fondi con cui sostenere la ricerca scientifica. A organizzarla è la locale delegazione di Fondazione Umberto Veronesi, impegnata anche in un momento così difficile per dare una speranza a tutti i pazienti oncologici. Alla luce delle restrizioni imposte dalla pandemia, la cena (ideata e curata dallo chef Tany Moscone) potrà essere consumata a domicilio.

Per aderire all’iniziativa, è possibile completare l'ordine sulla piattaforma «Insieme» di Fondazione Umberto Veronesi. Per procedere, clicca qui (c'è tempo fino al 9 dicembre per completare gli ordini). Nel corso della serata, i partecipanti avranno anche la possibilità di seguire gli interventi video di Paolo Veronesi (Presidente di Fondazione Umberto Veronesi) e Gabriella Gallucci (responsabile della delegazione di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi).



L'evento è reso possibile anche dalla collaborazione con FORTOGO, che si occuperà delle consegne e degli sponsor Farnese Vini, Febo Giardini e Pasticceria Pannamore. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di un ricercatore abruzzese.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi (arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it - francesca.muscella@fondazioneveronesi.it).