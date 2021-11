Al via il reclutamento delle Pink Ambassador 2022

Al via per le donne reduci da un tumore al seno, all'utero o all'ovaio la possibilità di entrare a far parte dei running team che nasceranno in diverse città. Candidature fino al 9 gennaio 2022

Riparte l'avventura delle Pink Ambassador. Donne, runner e ambasciatrici di un forte messaggio: dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima, anche grazie alla corsa. Con l'obbiettivo di diffondere questa consapevolezza, Fondazione Umberto Veronesi recluta ogni anno donne operate di tumore al seno, all'utero e all'ovaio che accettano una nuova sfida: allenarsi con tenacia per alcuni mesi con l’obiettivo di arrivare a correre 21 chilometri, la distanza di una mezza maratona.





Il progetto, nato a Milano nel 2014, è oggi attivo anche in altre 18 città: Torino, Varese, Monza-Brianza, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Como, Bergamo, Trento, Palermo, Venezia e Cagliari. L'auspicio, per quest'anno, è quello di ampliare la presenza in Italia. Per questo, a partire dal 30 ottobre e fino al 9 gennaio 2022, Fondazione Umberto Veronesi recluterà le Pink Ambassador che inizieranno ad allenarsi ad aprile. Per inviare la propria (in fondo all'articolo sono riportati tutti i dettagli), è necessario aver concluso la chemioterapia o la radioterapia entro settembre 2021.





I gruppi saranno seguiti da uno staff tecnico composto da allenatori, nutrizionisti e psicologi. La partecipazione è gratuita, ma viene richiesto un impegno costante per tutta la durata degli allenamenti. In ogni città, i gruppi di runner verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti.





Per candidarsi, è sufficiente compilare l’apposito form al seguente link:

www.reclutamentopink.fondazioneveronesi.it (dove sono riportate anche tutte le condizioni per l'arruolamento).

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare un'email all'indirizzo: corriperlaricerca@fondazioneveronesi.it.