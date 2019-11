Alimentazione e prevenzione: se ne parla a Belluno il 19 novembre

Appuntamento alle 18 al Centro Congressi Giovanni XXIII. Relatrice Elena Dogliotti, nutrizionista e membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi

Martedì 19 novembre (ore 18), a Belluno (Centro Congressi Giovanni XXIII, in piazza Giorgio Piloni, 11), è in programma l'incontro «Alimentazione e prevenzione: suggerimenti per il vivere quotidiano». All'appuntamento, organizzato dalla delegazione locale, parteciperà Elena Dogliotti (membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi).



L'occasione sarà utile anche per presentare alla cittadinanza il manuale «Alimentazione e salute. Le risposte scientifiche a domande frequenti». Per informazioni: info.belluno@fondazioneveronesi.it (ingresso libero fino a esaurimento posti).