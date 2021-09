Anche Fondazione Umberto Veronesi al Festival del Giornalismo Alimentare

Martedì 28 settembre si parlerà di ricerca, comunicazione, cibo sostenibile, virus delle piante e informazione su cibo, ambiente e salute. Il programma e i dettagli

Fondazione Umberto Veronesi partecipa anche quest'anno al Festival del Giornalismo Alimentare in qualità di partner scientifico e con la presenza di alcuni relatori nel corso delle quattro giornate di confronto (24-28 settembre).

L'edizione 2021, la sesta della manifestazione, è dedicata al segno lasciato dalla pandemia sul modo di produrre, lavorare, consumare cibo, ma anche sulla comunicazione e l'informazione alimentari. Fra le parole chiave senz'altro "sostenibilità" occupa una posizione centrale.

Si può seguire in presenza (presso il Circolo dei Lettori di Torino) o in diretta streaming (per informazioni e per il programma: https://www.festivalgiornalismoalimentare.it/).

Nella giornata di martedì 28 settembre saranno questi gli appuntamenti che coinvolgono Fondazione Umberto Veronesi.

10:00-10:50 COMUNICARE BENE LA SCIENZA: UNA NECESSITÀ A CUI ORMAI NON POSSIAMO PIÙ RINUNCIARE Cosa abbiamo imparato dalla prova del Covid

Chiara Fanali Presidente Corso di Laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana Università Campus bio-medico Roma

Elena Dogliotti Supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi

Silvia De Francia Ricercatrice, collaboratrice La Stampa

MODERA: Maurizio Menicucci- Giornalista

ore 12 I VIRUS DELLE PIANTE Un grande pericolo per il nostro cibo

Maurizio Conti Accademia dei Georgofili Lodovica Gullino Università di Torino

Chiara Tonelli Docente di Genetica Università di Milano, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi

MODERA: Gianfranco Quaglia - Agromagazine

14:00-14:50 LA TRANSIZIONE ECOLOGICA STA ARRIVANDO NEL CIBO?

Paolo Corvo Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo

Marco Annoni Responsabile della Supervisione Etica di Fondazione Umberto Veronesi

Tommaso Perrone Direttore LifeGate

Cinzia Scaffidi Giornalista e scrittrice

MODERA: Marco Fratoddi - Segretario generale Federazione italiana media ambientali

15:00-15:50 - INFORMARE SULLA SANA ALIMENTAZIONE

Martina Donegani Biologo nutrizionista, Nutrinfluencer

Laura Dugo Università Campus biomedico – Roma

Mara Romandini Sessuologia Alimentare

Donatella Barus Direttrice Magazine Fondazione Umberto Veronesi

MODERA: Gian Mario Gillio - Riforma