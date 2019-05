L'iniziativa in programma il 10 maggio al Lapini Store. I fondi raccolti serviranno a sostenere Gold for Kids, il progetto di raccolta fondi per la ricerca sui tumori infantili

Venerdì 10 maggio, ad Arezzo, è prevista una vendita benefica di oggetti di varia natura. I fondi raccolti serviranno a sostenere Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi destinato all'oncologia pediatrica. L'iniziativa, organizzata dalla delegazione locale, è resa possibile dalla collaborazione di diverse attività commerciali cittadine (Ar's, Banchelli, Dei Bardi Arte, Dettagli d'Arredo, Fatucchi Via Cavour, Giorni Home, Idoni, Kartell Flagship Store, Lapini, L'Occhialaio, Lorenzo Marmorini, Luciano Imbriani, Mariasole Gioielli, Plumeria, Ricerca Used Luxury Bag, Sugar e Tuttaluce Design).

Clicca qui per visualizzare il catalogo completo



L'appuntamento è per le 19, all'interno di Lapini Store (via Guido Monaco 61/63). Un'occasione per sostenere la ricerca. Foulard, gioielli, lampade, oggetti d'arredo contemporanei e vintage: l'offerta sarà ampia e variegata, per aggiudicarsi un oggetto di valore con la certezza di dare una speranza alle famiglie alle prese con una malattia oncologica pediatrica.