Bennet conferma il proprio impegno per l’oncologia pediatrica

Fino al 24 dicembre, in tutti i punti vendita Bennet e su bennet.com, sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori pediatrici promossa da Fondazione Umberto Veronesi.

Dopo il successo della campagna #DisegnamiUnSorriso, continua la sinergia tra Fondazione Umberto Veronesi e Bennet all’insegna di una nuova iniziativa a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

Fino al 24 dicembre (salvo esaurimento scorte), nei punti vendita Bennet e su bennet.com, sarà possibile acquistare due regali con un valore che va ben oltre l’oggetto in sé: L’alberello con decorazioni e “Il gioco della spesa!”, il gioco di società in limited edition che Bennet ha realizzato in collaborazione con Lisciani. Per ogni prodotto venduto, 1 € sarà devoluto al progetto Gold for kids di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla lotta ai tumori pediatrici.

«Siamo onorati di sostenere ancora una volta Fondazione Umberto Veronesi e orgogliosi di partecipare a un’iniziativa così straordinaria. Pensiamo che i risultati ottenuti dalla Fondazione – il lavoro di 123 ricercatori specializzati in oncologia pediatrica, la formulazione e l’avvio di 9 protocolli di cura– siano incredibili», ha dichiarato l’amministratore delegato di Bennet, Adriano De Zordi. «Essere in prima linea con iniziative che danno un aiuto concreto alla ricerca scientifica fa parte della filosofia della nostra azienda e di tutta la nostra squadra. Di Gold for kids apprezziamo moltissimo anche il risvolto sociale, cioè l’azione costante di informazione e divulgazione sul tema dei tumori infantili che Fondazione svolge verso famiglie e istituzioni. È un approccio che appartiene anche al nostro modo di operare: attraverso progetti che possano essere vicini alle esigenze e ai valori di tutte le persone con cui l’azienda si relaziona ogni giorno».