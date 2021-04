Attraverso l'iniziativa #disegnamiunsorriso, decorando online delle mascherine per bambini o acquistandone nei punti vendita Bennet, sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Si intitola #disegnamiunsorriso la nuova campagna (sviluppata dall'agenzia di comunicazione DDB Group Italy) lanciata da Bennet, azienda leader nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali, con sedi in tutto il Nord Italia, per dare continuità a quanto già fatto alla fine del 2020 e continuare a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.



Per fornire il proprio contributo, occorre visitare il sito dedicato alla campagna e, attraverso una specifica applicazione, disegnare online un sorriso sulle mascherine posizionate sul volto di alcuni bambini. Si tratta di piccoli uomini e piccole donne colpiti da malattie oncologiche, ma nonostante ciò pieni di voglia di vivere. Tutti i disegni con volti e mascherine sorridenti potranno essere scaricati, salvati e condivisi sui social media. Un invito a partecipare a questa avventura alla ricerca del sorriso perduto, anche attraverso una piccola donazione.





In tutti i punti vendita Bennet, inoltre, saranno infatti distribuite delle cartoline sulle quali sarà disegnata una vera mascherina da ritagliare e decorare con un sorriso. Con l'invito a indossarle e - anche in questo caso - a condividere le immagini sui social utilizzando l'hashtag #disegnamiunsorriso.



«Credo che solo oggi possiamo renderci conto di quanta verità si nasconde dietro a una definizione fin troppo usata come il valore di un sorriso. Questa iniziativa, nella sua semplicità e nella sua naturalezza, ci aiuta a riportare le cose nel giusto ordine e a riflettere su chi, oltre al rischio di essere esposto all’emergenza sanitaria attuale, deve anche combattere contro patologie gravissime - commenta Simone Pescatore, direttore Marketing e Comunicazione di Bennet -. Siamo orgogliosi di questa iniziativa e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi, mossi dalla fiducia di poter portare un aiuto vero al lavoro di Fondazione Umberto Veronesi».





«Questo periodo di emergenza sanitaria non ci deve far dimenticare l’importanza di trovare nuove strategie terapeutiche contro quei tumori che colpiscono i bambini e che, ancora oggi, non siamo stati in grado di combattere definitivamente - dichiara Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi - Grazie al prezioso e rinnovato sostegno di Bennet potremo continuare a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza e ridare a questi piccoli pazienti un sorriso».