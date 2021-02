CICAP e Fondazione Veronesi nel nome della divulgazione scientifica

Previste iniziative comuni per educare soprattutto i più giovani alla razionalità scientifica nel campo della salute e dell'alimentazione

Nuova collaborazione tra Fondazione Umberto Veronesi e il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). Dopo aver condiviso per diversi anni l’esperienza del CICAP Fest (nella foto un'immagine dell'ediion 2018), a partire dal 2021 le due realtà hanno deciso di collaborare a iniziative comuni di educazione alla mentalità scientifica nei settori della salute e della sana e corretta alimentazione.





Uno dei primi appuntamenti di questa collaborazione prevede la partecipazione, in qualità di docente sul tema delle bufale in ambito medico-scientifico, di Chiara Segré (responsabile della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi) al corso del CICAP per indagatori di misteri.





La collaborazione prevede anche la condivisione, a titolo gratuito sul sito del CICAP, di link a manuali, materiali informativi e didattici prodotti da Fondazione Umberto Veronesi e la realizzazione di iniziative comuni di divulgazione e di corsi per docenti e giornalisti.