Con Polaroid Eyewear per promuovere la ricerca e la salute della vista

Dal 2023 Fondazione Umberto Veronesi ha al suo fianco Polaroid Eyewear. Due gli obiettivi della collaborazione: il sostegno alla ricerca scientifica e la divulgazione della salute dell’occhio

Fondazione Umberto Veronesi dal 2023 potrà contare sul sostegno di Polaroid Eyewear, brand simbolo del portfolio globale di Safilo Group.

Il contributo erogato quest’anno dall’azienda servirà a sostenere il lavoro della Dott.ssa Sara Rezzola (Università degli Studi di Brescia). L'obiettivo del progetto di ricerca sarà valutare un nuovo approccio farmacologico che, bloccando selettivamente una molecola chiamata FGF, sia in grado di bloccare la crescita e la diffusione del melanoma uveale agendo a livello della comunicazione tra tumore e microambiente.

Oltre a sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico l’azienda vuole informare in modo chiaro e serio su un tema fondamentale come quello della vista. La collaborazione, infatti, ha dato vita al quaderno scientifico dedicato alla vista intitolato «la salute dell’occhio: per il benessere della persona» a cura della supervisione scientifica della Fondazione.

«Il tema della salute della vista è per noi fondamentale, sia per quanto riguarda la protezione dal sole che per la correzione dei i difetti della vista. La prevenzione è uno strumento essenziale per garantire una vista ottimale, specialmente nei bambini, e siamo orgogliosi come Polaroid di poter contare sul supporto di Fondazione Veronesi, da sempre una autorità indiscussa del campo» dice Alberto Macciani, Global Head of Home Brands per Safilo.

Un tema, quello della prevenzione, affrontato anche nell’evento online organizzato lo scorso 8 marzo da Polaroid Eyewear, in collaborazione con Fattoremamma, per dare alle famiglie consigli utili per il benessere della vista dei più piccoli. L’incontro ha visto la partecipazione di Valentina Fajner, Biologa e divulgatrice scientifica per Fondazione Umberto Veronesi.