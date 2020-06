Così i titolari di American Express possono sostenere la ricerca

Gli iscritti al Club Membership Rewards hanno l’opportunità di trasformare i punti accumulati in donazioni per aiutare Fondazione Umberto Veronesi nella lotta al coronavirus e al Covid-19

Dal 2017, American Express è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, attraverso il programma Fedeltà Club Membership Rewards.





I titolari di una carta American Express iscritti al Club Membership Rewards hanno l’opportunità di trasformare i punti accumulati in donazioni per aiutare Fondazione Umberto Veronesi a sostenere la ricerca scientifica di eccellenza. In particolare, quest’anno, il sostegno potrà essere indirizzato nella lotta al coronavirus e al Covid-19 (scopri il nostro impegno).



Per donare e per altre informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare il sito di American Express.