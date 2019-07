«Ink on Pink» è la nuova collezione di piastre creata da Ghd per sostenere Pink is Good. Sulle piastre i disegni dell'artista David Allen, specializzato in tatuaggi sul seno delle donne sottopostesi a una mastectomia

Una «styler» unica, per ribadire l'impegno nei confronti delle donne operate di tumore al seno. Ghd, azienda da quattro anni al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, conferma il proprio impegno nella lotta ai tumori femminili.



A partire dal primo luglio sono in vendita gli accessori «griffati» da David Allen, artista specializzato nella realizzazione di tatuaggi sulle donne che hanno subito una mastectomia. Per ogni vendita di un articolo della collezione «Ink on Pink» (due quelli disponibili: a 209 e a 269 euro), l'azienda donerà dieci euro a Pink is good, il progetto che sostiene la ricerca scientifica contro i tumori femminili.



Gli articoli possono essere acquistati nei saloni e nei rivenditori premium, oltre che sul sito di Ghd.