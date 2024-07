Ecco il "Premio giornalistico Tabacco e Salute" 2024

Quarta edizione per il Premio giornalistico nazionale promosso da SITAB e Fondazione Veronesi, dedicato all'informazione sul fumo. Tutte le informazioni per partecipare. C'è tempo fino al 31 agosto

Giunge alla quarta edizione il Premio giornalistico nazionale dedicato a tabacco e salute, promosso da SITAB (Società Italiana di Tabaccologia) e Fondazione Veronesi.

Le giornaliste e i giornalisti che hanno prodotto articoli, servizi, inchieste, podcast sul tema del fumo e delle sue relazioni con la salute possono partecipare inviando la loro candidatura entro il 31 agosto 2024.

I PREMI E LE CATEGORIE

Il premio è istituito al fine di promuovere l’impegno del giornalismo intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale come il tabagismo. La dotazione complessiva del premio messa a disposizione da Fondazione Veronesi è stabilita (al netto delle imposte) per ciascuna categoria:

Stampa e web: euro 1.500

Audio/Video: euro 1.500

I vincitori saranno premiati il 17 ottobre in occasione del Congresso Nazionale SITAB che si svolgerà a Rimini.

LE CONDIZIONI PER PARTECIPARE

Possono partecipare giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale (pubblicisti, praticanti, professionisti) e iscritti alle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine Nazionale, autori di:

articoli, inchieste o servizi pubblicati su testate regolarmente registrate - quotidiani, settimanali, periodici, testate online, agenzie di stampa, radio e tv

podcast

I lavori dovranno essere in lingua italiana e diffusi sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 31 agosto 2024.

Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami contrattuali con l’organizzazione.

Il contenuto dei servizi dovrà riguardare la correlazione tra l’uso di tabacco, prodotti da fumo (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato) e salute. Saranno considerate come valore aggiunto la capacità di contribuire alla corretta informazione e divulgazione sul tema e l’abilità di farne emergere l’impatto sanitario e socio-economico.

LA GIURIA E I CRITERI DI VALUTAZIONE

I lavori saranno valutati dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri:

interesse generale e originalità del lavoro

qualità del contenuto

adeguatezza del messaggio al pubblico e impatto.

REGOLAMENTO E BANDO PER PARTECIPARE

Le opere in concorso (non più di tre per ogni autore) dovranno pervenire entro e non oltre sabato 31 agosto, presso la dottoressa Elisa Invernizzi – Responsabile Ufficio Stampa Fondazione Umberto Veronesi – Via Solferino19, 20121 Milano. Telefono: 02 76018187 E-mail: elisa.invernizzi@fondazioneveronesi.it

Scarica il regolamento e il bando con tutte le istruzioni per presentare le candidature.