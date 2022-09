Fiorentini a sostegno per la ricerca sui tumori femminili

Nel 2022 Fiorentini Alimentari Spa sostiene la ricerca di Ruiu Roberto , impegnato a migliorare l'efficacia degli inibitori dei check point immunologici (ICI) nella terapia del tumore al seno.

Ancora oggi, in Italia, 55mila donne si ammalano di tumore al seno. La buona notizia è che, grazie ai progressi della ricerca scientifica, una diagnosi precoce consente alle donne di guarire in oltre il 90 per cento dei casi.

Migliorare l'efficacia di alcuni farmaci, chiamati inibitori dei checkpoint immunologici (ICI) nella terapia del tumore al seno è l'obiettivo di Roberto Ruiu, ricercatore dell'università degli studi di Torino.

Gli ICI hanno rivoluzionato il panorama dei trattamenti oncologici nell'ultimo decennio, poichè permettono di "sbloccare" le cellule del sistema immunitario così da aggredire il tumore, ma funzionano ancora poco nel tumore al senoRoberto Ruiu sta studiando l’efficacia di una combinazione tra ICI e farmaci contro la molecola xCT, pro tumorale.

I risultati di questa ricerca potrebbero porre le basi per l'utilizzo di terapie anti x-CT insieme agli ICI nel tumore del seno, migliorando l'efficacia del trattamento e aumentando le opzioni teraputiche a disposizione delle pazienti.

A sostenere la sua attività, nel 2022, sarà Fiorentini Alimentari Spa. Con oltre un secolo di storia, l’azienda è oggi ai vertici del mercato delle gallette e degli snack di cereali soffiati e, più in generale, della produzione di alimenti biologici e salutistici.

Inoltre, già dal 2016 la collaborazione tra Fiorentini e Fondazione Umberto Veronesi si è concretizzata attraverso il finanziamento annuale della ricerca scientifica del progetto Pink is good, dedicato alla lotta ai tumori femminili, e mediante lo sviluppo di due referenze biologiche, “vestite” di rosa, sempre all’interno di tale progetto: le Bio Gallette con supersemi ed i SI&NO Saraceno Quinoa e Amaranto.

La composizione di entrambi questi prodotti è stata formulata secondo le indicazioni dei nutrizionisti di Fondazione Umberto Veronesi, nell'ambito della sana e corretta alimentazione: sia le Gallette, che contengono quinoa, amaranto e semi di chia, lino e canapa, sia i SI&NO, a base di grano saraceno, quinoa ed amaranto, oltre ad essere ricchi di fibre, sono una buona fonte di vitamine e minerali, quali ferro, fosforo, magnesio, potassio e zinco.