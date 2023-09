FIORENTINI RINNOVA IL SUO IMPEGNO PER LE DONNE MALATE DI TUMORE AL SENO

Anche nel 2023 Fiorentini Alimentari Spa sostiene il progetto di ricerca di Roberto Ruiu, impegnato a trovare nuove opzioni terapeutiche per il tumore al seno metastatico.

Il tumore al seno colpisce ogni anno 55.700 donne solo in Italia. Ma grazie ai progressi della ricerca, oggi il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’88%, e se diagnosticato nelle fasi iniziali supera il 90%. Alle volte però può accadere che la malattia non resti più confinata al seno ma si diffonda in altri distretti corporei. È questo il caso del tumore al seno metastatico, una neoplasia particolarmente difficile da curare che riguarda 37.000 mila donne nel nostro Paese.

Chiarire i meccanismi di formazione delle metastasi, principale causa di morte nel tumore alla mammella, è l’obiettivo del progetto di ricerca di Roberto Ruiu (Università degli Studi di Torino). In particolare, il suo studio si concentra su una proteina chiamata xCT che ha un ruolo determinante nel generare le cosiddette nicchie pre-metastiche, ovvero zone in organi distanti che sviluppano condizioni favorevoli all’attecchimento e crescita delle metastasi. Comprendere i meccanismi che legano la proteina xCT alla fase di insorgenza delle metastasi potrebbe rivelare nuovi bersagli terapeutici e migliorare la prognosi per le pazienti che convivono con un tumore al seno avanzato.

Un progetto ambizioso portato avanti grazie al fondamentale contributo di Fiorentini Alimentari, l'azienda leader sul mercato italiano delle gallette e snack salutistici, che dal 2016 è a fianco di Fondazione Veronesi finanziando un anno di lavoro di un ricercatore impegnato nello studio dei tumori che colpiscono le donne.

Per comunicare il suo sostegno alla ricerca sui tumori femminili, anche quest’anno Fiorentini ha vestito di rosa le gallette bio con "supersemi" e i Si&No saraceno quinoa e amaranto bio, le cui ricette sono state formulate secondo le indicazioni dei nutrizionisti di Fondazione Veronesi, per una sana e corretta alimentazione.