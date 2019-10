Fondazione Veronesi a Malnisio Science Festival e Strambinaria

La supervisione scientifica impegnata nei due eventi di divulgazione in programma nelle province di Pordenone e Torino. Focus su alimentazione e stili di vita

Non soltanto Pittarosso Pink Parade. Nel prossimo fine settimana Fondazione Umberto Veronesi sarà protagonista anche di due appuntamenti di divulgazione scientifica: il Malnisio Science Festival e Strambinaria.



In Veneto, sabato 5 ottobre alle 10.45, la nutrizionista Lisa Menegolo terrà un intervento dal titolo «Prevenzione in cucina? Abbasso la noia!». L’incontro ha lo scopo di dare spunti su come modificare le proprie abitudini a tavola utilizzando i vari ingredienti salutari con creatività, fantasia e gusto.



Alle porte di Torino, il 4 e il 5 ottobre è previsto un momento di confronto tra divulgatori scientifici di tutta Italia («Folle di Scienza»). Parteciperanno tre rappresentanti della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi: Chiara Segré, Agnese Collino e Alessandro Vitale. Sabato e domenica, invece, si terrà la Strambinaria, festival di scienza aperto alla cittadinanza durante il quale Fondazione Umberto Veronesi organizzerà un laboratorio di piazza dedicato all'alimentazione. Titolo: «Sai cosa mangi?». Appuntamento domenica 6 ottobre (15-18).