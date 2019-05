Da maggio a novembre, nei fine settimana, saranno offerti consulti gratuiti in undici città italiane. I dati raccolti serviranno a «fotografare» lo stato di salute degli uomini

Un «Ducato», nel vero senso della parola, per prendersi cura della salute degli uomini. A partire da maggio, e fino a novembre, due veicoli commerciali messi a disposizione da FCA saranno in tour in undici città italiane per offrire un consulto medico gratuito agli italiani. L'iniziativa, frutto di una collaborazione attivata tra l'azienda italo-statunitense, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione SIU (metterà a disposizione la propria rete di urologi diffusa su tutto il territorio nazionale), nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico maschile di tutte le età sull'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori.



Dal sabato (nei centri) al lunedì (nell'ultimo giorno in un Motor Village sul posto), nelle città ci saranno due «Ducato» con il brand di Fondazione Umberto Veronesi. I mezzi saranno disposti nelle diverse piazze individuate e accostati a un gazebo sotto al quale verrà proposta un’attività con le cyclette, per coinvolgere il pubblico. I partecipanti saranno invitati a svolgere il «Wingate Test» che prevede un riscaldamento (5’) e uno scatto di massima accelerazione (30’’), al fine di valutare la potenza erogata e partecipare a una classifica generale.



Per ricevere il consulto medico, partecipare alla competizione sportiva e ricevere il materiale informativo, non occorrerà alcuna prenotazione. Basterà recarsi nei punti in cui stazioneranno i «Ducato», che saranno i seguenti:





TORINO (11-12-13 MAGGIO): via Roma (il lunedì al Mirafiori MotorVillage)





VERONA (18-20 MAGGIO): piazza Cittadella (il lunedì da L'Automobile)



GENOVA (25-27 MAGGIO): Via Frate Oliverio 2 (il lunedì da Spazio Genova)



BOLOGNA (8-10 GIUGNO): Area Parco Montagnola (il lunedì da Maresca e Fiorentino Spa)



FIRENZE (15-17 GIUGNO): Piazza della Repubblica (il lunedì da Brandini concessionaria)



PESCARA (22-24 GIUGNO): sabato piazza Salotto, domenica piazza I Maggio (il lunedì da Giansante Auto)



LECCE (29 GIUGNO-1 LUGLIO): sede in fase di definizione (il lunedì al MotorVillage/Dealer)



ROMA (21-23 SETTEMBRE): piazza del Popolo (il lunedì da Romana Diesel)



NAPOLI (28-30 SETTEMBRE): piazza della Vittoria (il lunedì al Motorvillage)



PALERMO (19-21 OTTOBRE): Mondello (il lunedì da Nuova Siciliauto)



MILANO (4-11 NOVEMBRE): Motorvillage (4), Citylife (5-6), 7-11 novembre da definire