I vincitori dei bandi 2025 di Fondazione Veronesi

Pubblicati i nomi degli assegnatari delle 126 "Post-doctoral fellowships" 2025

La ricerca scientifica ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita. Ad ogni risultato raggiunto corrisponde non solo la soluzione più utile e innovativa ad un interrogativo scientifico, ma anche una nuova speranza per chi soffre, nuove prospettive di una vita migliore che incidono sulla famiglia, sul mondo del lavoro, su tutta la società.

Il progresso scientifico non si alimenta senza ricerca. Per questo Fondazione Veronesi investe energie e fondi in borse di ricerca negli ambiti dell’oncologia e degli stili di vita per la prevenzione delle malattie a medici e ricercatori in ambito biomedico in possesso di un diploma di dottorato o specializzazione post-laurea.

Il bando pubblico 2025 ha ricevuto 268 domande, tutte di altissimo profilo, e sono state assegnate 126 borse di ricerca, di cui 112 annuali e 14 biennali. A queste, si aggiunge il sostegno alle 16 borse biennali già in essere dal 2024.

Queste ultime rappresentano una novità per il 2024 e un ulteriore impegno di Fondazione Veronesi nella direzione di poter sostenere con ancora maggiore impegno e continuità i progetti dei ricercatori più meritevoli.

Scarica qui l'elenco con i nomi dei vincitori dei bandi 2025 di Fondazione Veronesi.