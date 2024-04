I partecipanti hanno potuto mettere a frutto la loro creatività realizzando un progetto di comunicazione per sensibilizzare i giovani sul tema del fumo

Annunciati i vincitori del contest "Fumo e altre stories 2024", il progetto di Fondazione per sensibilizzare i giovani sui rischi del fumo come sigarette tradizionali, elettroniche, tabacco riscaldato e altri prodotti "light". Pensato con un approccio narrativo mutuato dal mondo dei social network, seguendo il format delle stories social i ragazzi sono stati invitati a diventare a loro volta creatori di nuove stories. In particolare il contest ha previsto la creazione di frasi contro il fumo da apporre sui pacchetti di sigarette e la creazione di video in cui spiegare perché non bisognerebbe avvicinarsi al fumo.

Ecco l'elenco delle scuole premiate:





Pacchetti

Scuola Alighieri - Legnano(MI)

Scuola via Vivaio "per ciechi"- Milano

Video

Scuola S. Eufemia - LameziaTerme (CZ)

Scuola Oltrestura "F. Centro"- Cuneo





I vincitori dei "pacchetti" si sono aggiudicati un buono in materiale didattico da 200€ mentre i vincitori dei “video” un buono in materiale didattico da 500€