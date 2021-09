Il dono speciale di Rossana continua ad aiutare la ricerca sui tumori cerebrali

Anche nel 2021 l'associazione Il Dono di Rossana sostiene la ricerca sui glioblastomi. Così il ricordo, la speranza e la poesia diventano strumento di progresso scientifico

Anche quest’anno l’associazione Il Dono di Rossana conferma il suo impegno per lo studio e la lotta ai tumori cerebrali, finanziando una borsa di ricerca Fondazione Umberto Veronesi.

Nel 2021 il progetto di ricerca sostenuto è quello condotto da Costanza Brunella, laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università della Calabria, con un dottorato in Scienze farmacologiche e biomedicali presso l’Università di Liegi, in Belgio. La dottoressa Brunella, presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, studia i meccanismi di resistenza ai farmaci del glioblastoma multiforme, il più diffuso fra i tumori cerebrali maligni negli adulti.

L’Associazione è stata fondata da Maria Teresa Innocente (nella foto) e da Mario Milazzo in ricordo della figlia Rossana, una ragazza scomparsa a causa di un tumore cerebrale. Attraverso iniziative ed eventi e con il supporto di tante persone che condividono i suoi obiettivi e la sua missione, Il Dono di Rossana promuove l’informazione sui tumori cerebrali e raccoglie fondi per sostenere la ricerca scientifica.

Dal 2019 l’Associazione ha consolidato un rapporto di fiducia con Fondazione Umberto Veronesi, finanziando borse di ricerca annuali per scienziate e scienziati impegnati a studiare i tumori del sistema nervoso centrale. Un ambito in cui il lavoro da fare è ancora tantissimo, in termini di ricerca e in termini di informazione e sensibilizzazione. In questi anni il “dono speciale” di Rossana ha permesso il lavoro di Eleonora Vannini, neurobiologa poi assunta con contratto a tempo indeterminato al CNR di Roma, di Francesco Antonica, impegnato nello studio dei tumori cerebrali infantili, di Oriana Romano, che studia nuove terapie contro il glioblastoma.

La storia di Rossana e della sua famiglia è raccontata nel libro È Rossana-diario di una vita con il mio angelo, Maria Teresa Innocente, Youcanprint, 114 pagine, 12 euro. E nel nuovissimo volume di poesie Come fiori liberi, Youcanprint, 94 pagine, 10 euro. Il ricavato della vendita dei libri va a sostegno dell'associazione e della ricerca sui tumori cerebrali.